#НКВолонтеры начали сбор средств для помощи врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом

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Ранее сообщалось, Национальный Корпус предоставил свою волонтерскую сетку для помощи Министерству охраны здоровья. Тогда в организации огласили о начале проекта “НКВолонтеры”.



Как отмечает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, организация готова предоставить помощь более чем тысячи волонтеров по всей Украине. “Мы за несколько дней уже наладили работу во всех регионах. В основном, волонтеры, совместно с представителями коммунальной сферы, помогают дезинфицировать общественные места, а также доставляют продукты, лекарства и средства защиты людям из группы риска. Это пожилые граждане, люди с инвалидностью”, - рассказал Жорин.

Напомним, "подвези медика": Нацкорпус набирает волонтеров для помощи МОЗ в разгар коронавируса, подробности