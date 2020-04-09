Профессии в Украине, которые были востребованы ранее, уйдут на второй план, или вообще могут перейти в категорию невостребованности
Какие профессии стали действительно востребованными во время карантина, пишет Politeka.
Медики - конечно же на первом месте.
Сейчас все поняли значимость медицины как индустрии для страны.
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Курьеры
После выхода из карантина люди будут бояться ходить по заведениям.
И это нормально, поэтому спрос через онлайн-доставки бедет чрезвычайно высокий.
IT-специалисты
Востребованность этой профессии будет не менее значимой в ближайшем будущем, чем ранее.
Репетиторы/Психологи/Тренеры
Карантин - это не повод отказываться от обучения. Тем более если рядом есть компьютер или ноутбук и можно заниматься онлайн.
Маркетинг и продажи офлайн
Естественно сейчас ценится антикризисный менеджмент - умение мыслить стратегически.
Онлайн-бизнес (продажи, консалтинг и т.д.)
Бухгалтерия, финансовые советники, фриланс и аутсорсинг любых бизнес-услуг; сервисы, помогающие переходу бизнеса в онлайн; услуги, помогающие приводить клиентов: онлайн-маркетинг, удаленные продажи, системы аналитики и просчета рисков и так далее.
Какие профессии больше всех пострадали от карантина?
Последствия на себе сразу почувствовали работники ресторанов, кафе, специализированных магазинов.
Из-за ограничений спортивные соревнования перенесены.
Границы закрыты - а это значит, что страдают и работники туристической сферы.
По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, в случае затяжного карантина около 50 млн людей этой профессии могут остаться без работы.
Напомним, украинцам пояснили, почему карантин не станет главной причиной увольнения.
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