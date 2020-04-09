Кому повезло, а кто стал невостребованным

Профессии в Украине, которые были востребованы ранее, уйдут на второй план, или вообще могут перейти в категорию невостребованности

Какие профессии стали действительно востребованными во время карантина, пишет Politeka.

Медики - конечно же на первом месте.

Сейчас все поняли значимость медицины как индустрии для страны.

Курьеры

После выхода из карантина люди будут бояться ходить по заведениям.

И это нормально, поэтому спрос через онлайн-доставки бедет чрезвычайно высокий.

IT-специалисты

Востребованность этой профессии будет не менее значимой в ближайшем будущем, чем ранее.

Репетиторы/Психологи/Тренеры

Карантин - это не повод отказываться от обучения. Тем более если рядом есть компьютер или ноутбук и можно заниматься онлайн.

Маркетинг и продажи офлайн

Естественно сейчас ценится антикризисный менеджмент - умение мыслить стратегически.

Онлайн-бизнес (продажи, консалтинг и т.д.)

Бухгалтерия, финансовые советники, фриланс и аутсорсинг любых бизнес-услуг; сервисы, помогающие переходу бизнеса в онлайн; услуги, помогающие приводить клиентов: онлайн-маркетинг, удаленные продажи, системы аналитики и просчета рисков и так далее.

Какие профессии больше всех пострадали от карантина?

Последствия на себе сразу почувствовали работники ресторанов, кафе, специализированных магазинов.

Из-за ограничений спортивные соревнования перенесены.

Границы закрыты - а это значит, что страдают и работники туристической сферы.

По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, в случае затяжного карантина около 50 млн людей этой профессии могут остаться без работы.

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