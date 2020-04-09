Вчителя один за іншим почали допускати помилки в ефірах, що відразу ж викликало жарти і критику з боку українців

Вчитель української мови назвала білого ведмедя "Антарктичним". На занятті для п'ятого класу педагог розповіла, що їй "Ведмедик Антарктичний" написав, якому показували відеоуроки ВШО полярники зі станції "Академік Вернадський". Про це пише Politeka.

На уроці була і перша леді України Олена Зеленська.

Як можна зрозуміти, антарктичних ведмедів не буває. Там живуть пінгвіни, а ведмеді білого забарвлення живуть в Арктиці - на північному полюсі Землі.

Вчителька математики 5-го класу намагалася вирахувати швидкість катера, який пливе проти течії. Вона для цього відняла від швидкості катера у стоячій воді (30,2 км/год) швидкість течії (2,2 км/год) і замість правильної відповіді в 28 км/год отримала 18 км/ч.

А ось вчителька історії для п'ятого класу переплутала імператорів Російської імперії Миколи I і Миколи II, коли розповідала про українську історію тих років.

Сегодня на уроке географии всеукраинской онлайн-школы Зеленского вы узнаете, что материк Австралия омывается Антлантическим океаном. Напомню, что вчера на уроке математики мы узнали, что 30.2 - 2.2 = 18 https://www.facebook.com/100037160205931/posts/219631452618860/ Gepostet von Alex Drone am Mittwoch, 8. April 2020

Вчителька географії для 10 класу переплутала Індійський океан і Атлантичний.

В мережі українці почали активно обговорювати курйози такої освіти. Деякі малювали фотожаби, а інші назвали це вердиктом системі освіти України.

Нагадаємо, Олена Зеленська терміново звернулася до українців після скандалу, фото

А ще Politeka писала, що Олена Зеленська з опухлим обличчям здивувала дешевим видом, повне відео

Також Politeka повідомляла, что заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом



