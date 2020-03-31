Такого у нас еще не было

Украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется

Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина будут учить школьников со всей Украины.

Таким образом, что ученики классов с пятого по одиннадцатый смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут проходить каждое утро с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра:

• 5-й класс - ПлюсПлюс и "112 Украина";

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne;

• 7-й класс - ZIK;

• 8-й класс - Индиго и УНИАН;

• 9-й класс - Рада и UA: Культура;

• 10-й класс - UA: Первый;

• 11-й класс - М1.

Уроки также можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Родителей призвали следить за тем, чтобы дети смотрели трансляции уроков.

Старт проекту Всеукраїнська Школа Онлайн. Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину. У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями. Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія. На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями. Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії. Кожен клас закріплений за конкретними каналами: • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна • 6-й клас – ZOOM та NewsOne • 7-й клас – ZIK • 8-й клас – Індиго та УНІАН • 9-й клас – Рада та UA: Культура • 10-й клас – UA: Перший • 11-й клас – М1 Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку. Старт трансляцій: 6 квітня 2020 року. Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі. Стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома! #вчимосьвдома Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 31. März 2020

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

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