Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко запропонувала свої кандидатури для «Всеукраїнській школі онлайн»



Як передає Politeka.net, свою ініціативу вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Так, на ролі вчителів історії вона запропонувала Володимира В'ятровича та Андрія Парубія, бо вони мають фазову освіту.

"Я з радістю прийму участь в уроці української мови та літератури, Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе і Марія Іонова - перфектно викладуть урок англійської. Олексій Гончаренко - французької, інші наші колеги професійно допоможуть провести урок математики, інформатики, фізики, хімії", - заявила нардеп.

Користувачі мережі досить негативно поставилися до такої пропозиції. Не обійшлося і без жартів.



"Тільки якщо Парубій буде подавати матеріал скоромовками, у цілому звичайно всіх згаданих персон до дітей допускати в принципі не можна, а ось посмішити дорослих під час карантину вони зможуть так що нехай запускають, я за, але щоб подавалося строго під плашкою 18+ на каналах ", "Підтримую, і щоб Портнов дав ази юриспруденції)))", "А уроки української мови має вести саме Кличко! Хоч поповнимо специфічний словниковий запас.", "Парубій хоче вести уроки? Ну всі пропали діти!", "У мене є пропозиція, замінити вантажників в найближчому магазині на депутатів фракції європейська солідарність.", "Так може в школу на постоянку працювати?", - писали в мережі.

Нагадаємо, раніше на одному з уроків учительница математики 5-го класу намагалася вирахувати швидкість катера, який пливе проти течії. Вона для цього відняла від швидкості катера у стоячій воді (30,2 км/год) швидкість течії (2,2 км/год) і замість правильної відповіді в 28 км/год отримала 18 км/ч.