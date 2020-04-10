Через карантин в Україні почалася кризова ситуація на молочному ринку



Про це розповіла сім'я фермерів з селища під Маріуполем, передає agronews.ua.

«Ми фактично знаходимося на межі виживання. В мене велике господарство - 5 корів, 2 бики, два десятки свиней, кіз, баранів, кури, качки, кролики. Їх щодня потрібно годувати і на корм потрібні гроші, а де я їх візьму, якщо нічого не продаю », - розповів фермер.

За його словами, величезна проблема полягає в збуті товару: він не знає, що їм робити з молочною продукцією, що швидко псується.

«Корови ж не розуміють, що карантин. Їх потрібно доїти два рази в день. Зараз намагаємося переробляти молоко, сир, сметану. Але це ж треба комусь продати. Вже зараз я своїм свиням і курям замість води даю сироватку і кисляк. Якщо так далі піде, почну все їм згодовувати або просто виливати молоко в каналізацію », - каже дружина фермера.

За її словами, навіть якщо їм дозволять торгувати продукцією, то виникає інша проблема.

«Молоком можна буде торгувати в критому приміщенні, а не на всіх ринках вони є. А там де є, всі місця вже зайняті і чужих не пустять », - зазначила вона.



Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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