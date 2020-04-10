Из-за карантина в Украине началась кризисная ситуации на молочном рынке



Об этом рассказала семья фермеров из поселка под Мариуполем, передает agronews.ua.

«Мы фактически находимся на грани выживания. У меня большое хозяйство - 5 коров, 2 быка, два десятка свиней, коз, баранов, куры, утки, кролики. Их ежедневно нужно кормить и на корм нужны деньги, а где я их возьму, если ничего не продаю », - рассказал фермер.

По его словам, огромная проблема заключается в сбыте товара: он не знает, что им делать с молочной продукцией, которая быстро портится.

«Коровы же не понимают, что карантин. Их нужно доить два раза в день. Сейчас пытаемся перерабатывать молоко в сыр, сметану. Но это же надо кому-то продать. Уже сейчас я своим свиньям и курам вместо воды даю сыворотку и простокваша. Если так дальше пойдет, начну все им скармливать или просто выливать молоко в канализацию », - говорит жена фермера.

По ее словам, даже если и им разрешат торговать продукцией, то всплывает другая проблема.

«Молоком можно будет торговать в крытом помещении, а не на всех рынках они есть. А там где есть, все места уже заняты и чужих не пустят », - отметила она.



Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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