За виробництвом уроків для «Всеукраїнської школи онлайн», які вже встигли оскандалитися, стоять студії «Квартал 95» і «Мамахохотала»

У зв'язку з карантином в Україні стартував проект з навчання дітей онлайн, який фінансують невідомі благодійники. Однак, як з'ясувалося, самим виробництвом відеоуроків займається ціла команда медіа-фахівців, включаючи фрілансерів, співробітників різних телеканалів і окремих продакшн-студій, в число яких входить «Квартал 95», «Мамахохотала» і «Patriot». Про це розповіла «Українським Новинам» гендиректор внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега.

«Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші фахівці є штатними і позаштатними працівниками, а також "особами" каналів СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії Мамахохотала, студії Patriot та інших», - розповіла вона.

Зазначимо, що запуск «Всеукраїнської школи онлайн» ініціював Володимир Зеленський. Це спільний проект Міністерства освіти і науки, Офісу Президента і громадської спілки «Освитория».

Перші відеоуроки почали транслювати онлайн з 6 квітня і вже встигли викликати бурхливу реакцію в соцмережах. Справа в тому, що вчителі один за іншим почали допускати помилки в ефірах, що відразу ж викликало жарти і критику з боку українців.

Так, багатьом запам'ятався випадок, коли вчителька математики 5-го класу намагалася вирахувати швидкість катера, який пливе проти течії. Вона для цього відняла від швидкості катера у стоячій воді (30,2 км/год) швидкість течії (2,2 км/год) і замість правильної відповіді в 28 км/год отримала 18 км/ч.

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