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Скорочення зарплат і стипендій: Зеленський вразив заявою, кого залишать без грошей

Володимир Зеленський оголосив про скорочення зарплат деяких українців уже з цього місяця.

Під час свого традиційного щоденного звернення до українців президент повідомив про те, що вже з квітня зарплати держслужбовців у країні скоротять.

Тепер вони не можуть перевищувати 47 тисячі гривень. За підрахунками Кабміну, це дозволить заощадити як мінімум 1,5 мільярда гривень для бюджету.

«Підтягнути пояси повинні всі держслужбовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і їх посади, їх зарплата не буде перевищувати 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад», - заявив Зеленський.

Долар і євро опинилися на межі, курс валют різко зміниться: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 11 квітня здивує всіх, долар і євро вирішили взяти перепочинок перед новим падінням.

Про це йдеться у свіжому курсі валют, який був представлений Національним банком України.

Так, за сто доларів доведеться віддати 2725,98 грн. А вже у понеділок валюта подешевшає до 2720,22 (-5,73).

Аналогічна ситуація очікується і з курсом євро: завтра валюта буде торгуватися за 2963,82 гривні. А вже у понеділок очікується її зниження, аж до 2956,06 (-7,76).

Також в Національному регуляторі уточнили, що до середини останнього робочого дня тижня, вартість долара досягла 27,2073 грн за банкноту.

Українцям будуть перераховувати нові "зарплати" на карантині: коли і хто отримає гроші

Стало відомо, яку допомогу українці будуть отримувати під час карантину.

Про це в ефірі українського телеканалу розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, в умовах карантину уряд планує компенсувати виплати зарплат підприємствам, які не будуть звільняти людей на час обмежувальних заходів.

Петрашко також додав, що вже були збільшені мінімальні виплати і скоро підвищать розмір допомоги по безробіттю.

Підсумовуючи, Ігор Петрашко заявив, що допомога по тимчасовому безробіттю буде обмежена мінімальною зарплатою, оскільки "у нас ВВП і бюджет обмежені".

Заражене повітря з Чорнобиля погнало прямо на Київ, пожежі не вщухають: термінова заява

10 квітня забруднене повітря через пожежі в Чорнобильській зоні потрапить в Київ.

Про це повідомили в прес-службі Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Жителям столиці розповіли, чи становить такий повітря загрозу для здоров'я.

Фахівці, оцінивши траєкторію руху потенційно забруднених повітряних мас, розповіли, що вони будуть проходити через Іванківський, Бородянський, Вишгородський райони Київської області та в результаті потраплять в Київ.

Прогнозовані концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря р. Києва можуть досягати декількох мБк/куб. м.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

Як повідомляла Politeka, поки палає Чорнобиль, кияни смажать шашлики: пожежники не витримали, фото.

Також Politeka писала, що масштабна пожежа знищила гектари лісу в Чорнобилі, задіяна авіація: кадри наслідків.