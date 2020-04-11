Останній перед Великоднем тиждень принесе в Україну різке похолодання, штормовий вітер та навіть сніг

Понеділок, 13 квітня, ще порадує теплом, але вже з вівторка погода влаштує кордебалет, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український синоптик Наталка Діденко.

У Вербну неділю, 12 квітня, погода буде сухою і переважно сонячною, а температура повітря прогріється до +11 +16. Поривчастий північно-західний вітер зміниться на південно-західний та буде помірним і навіть слабким.

У понеділок, 13 квітня, в більшості областей України відчутно потеплішає до +15 +20 градусів. Але вітер знову стане сильним, проте ще південно-західного напрямку.

А от з вівторка, повідомляє синоптик, все кардинально зміниться, прийдуть мокрий сніг, штормовий вітер та похолодання:

«Вітер перейде знову на північно-західний, північний, увірветься похолодання, швидкість вітру збільшиться, дощі місцями переходять у мокрий сніг».

Потепління прийде в другій половині тижня, однак воно не буде суттєвим.

«І взагалі, за попередніми прогнозами, весь тиждень перед Великоднем і на саму Пасху особливого тепла марно чекати», – підкреслює Діденко.

Вона рекомендує тим, хто працює не дистанційно, дістати з антресолів теплі речі, а водіям –бути уважнішими на дорогах.

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.

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