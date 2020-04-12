На Донбасі українські військові потрапили під обстріл бойовиків. В результаті ЗСУ понесли втрати

У неділю, 12 квітня, терористи завдали удару по позиціях українських військових у Луганській області. В результаті обстрілу загинув один військовий, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Фейсбук.

Відомо, що бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, тим самим в черговий раз порушивши режим припинення вогню і влаштувавши на лінії фронту справжнє пекло.

«На жаль, в результаті обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойову поразку. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя», - повідомили в прес-центрі ООС.

У ЗСУ додали, що дії окупантів не залишаться безкарними за свої дії бойовики понесуть заслужене покарання.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ продовжують нести непоправні втрати на Донбасі. Відомо, що трагедія сталася вчора, 9 квітня.

На Донеччині в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув 49-річний боєць ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лісовик". Механік-водій отримав множинні осколкові поранення під Кримським, але його, на жаль, врятувати не вдалося.

Як відомо, Олексій Купріков відправився на фронт після загибелі близького друга. Восени 2018 року він підписав контракт з ЗСУ і став бійцем 93 омбр.

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