На Донбассе украинские военные попали под обстрел боевиков. В результате ВСУ понесли потери

В воскресенье, 12 апреля, террористы нанесли удар по позициям украинских военных в Луганской области. В результате обстрела погиб один военный, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбук.

Известно, что боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, тем самым в очередной раз нарушив режим прекращения огня и устроив на линии фронта настоящий ад.

«К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», - сообщили в пресс-центре ООС.

В ВСУ добавили, что действия оккупантов не останутся безнаказанными и за свои действия боевики понесут заслуженное наказание.

Ранее мы сообщали, что ВСУ продолжают нести непоправимые потери на Донбассе. Известно, что трагедия произошла вчера, 9 апреля.

На Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб 49-летний боец ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший". Механик-водитель получил множественные осколочные ранения под Крымским, но его, к сожалению, спасти не удалось.

Как известно, Алексей Куприков отправился на фронт после гибели близкого друга. Осенью 2018 года он подписал контракт с ВСУ и стал бойцом 93 омбр.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

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