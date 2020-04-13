Тиждень перед Великоднем залишається останньою седмицею Великого посту. Кожен з шести днів перед святом особливий, і пов'язаний з певними традиціями і правилами

Відзначимо, що перераховані традиції не враховують умов карантину, тому в цьому році їх треба скоригувати відповідно до рекомендацій уряду.

У тижня перед Світлим Христовим Воскресінням багато назв – Великий тиждень, Чистий тиждень, Білий тиждень, Страсний. Передбачається, що ці дні християни повинні присвячувати останнім приготуванням до Великодня.

Понеділок, 13 квітня

З цього дня піст стає більш суворим. Можна вживати в їжу сирі фрукти і овочі, хліб, мед і горіхи. Однак, це рекомендується робити тільки раз на день – ввечері.

За традицією цей день люди присвячують завершення необхідних робіт по дому – ремонту, побілки, фарбування та прибирання.

Вівторок, 14 квітня

Меню Великого посту для цього дня залишається таким же, як і напередодні. Вживати дозволені продукти також бажано тільки ввечері.

У вівторок потрібно закінчити прання, прасування і штопання одягу. Також можна починати планувати святковий стіл, вибирати скатертину, а також рушник, з яким вирушать на Великодню службу (яка в умовах карантину буде проходити онлайн).

Середа, 15 квітня

У цей день можна їсти сирі овочі і фрукти, хліб і холодну сиру їжу без олії.

У середу з дому потрібно винести останнє сміття. Також в цей день зазвичай готують яйця для Великодня і все необхідне для їх фарбування.

Четвер, 16 квітня

Цей день відомий в народі як Чистий четвер. Згідно з повір'ями вода в цей день має цілющі властивості, тому часто особливу увагу в четвер приділяють купанню. Також у цей день прийнято причащатися, класти на стіл хліб і освячену сіль.

У четвер вже дозволено їсти гарячу рослинну їжу з олією два рази на день.

У цей день починають фарбувати яйця і пекти паски. При цьому перед замішуванням тіста обов'язково помолитися, очистити душу і простір навколо.

П'ятниця, 17 квітня

Цей день в народі називають Страсною п'ятницею. Для того, щоб повноцінно перейнятися стражданнями Христа у цей день не прийнято їсти ніяку їжу.

Крім того, заборонено працювати по дому і відволікатися на будь-які речі, які можуть вивести людину з жалоби.

Субота, 18 квітня

Цей день вважається днем спокою.

В суботу можна їсти гарячу рослинну їжу без олії, але тільки раз на день.

В цей день зазвичай готують все для святкового застілля.

Увечері починається Свята літургія, після якої оголошують благу звістку про Воскресіння Христове і освячують великодній кошик.

Неділю, 19 квітня

З закінченням Великого посту знімаються всі обмеження, при чому не тільки в їжі. Віруючі знову можуть веселитися й святкувати радісні події з піснями і танцями.

Нагадаємо, Великий піст 2020: історія, традиції, звичаї, чого не можна робити віруючим.

Також Politeka публікувала, Вербна неділя 2020: історія свята, що можна і не можна робити в цей день.