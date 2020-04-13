У Збройних силах України зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом COVID-19
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook у понеділок, 13 квітня. При цьому наголошується, що з усіх випадків зараження один чоловік одужав і один помер.
Увечері 12 квітня з допомогою ПЛР-тестування, був підтверджений ще один випадок інфікування у працівника ЗСУ, який 8 квітня був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом "негоспітальна двобічна пневмонія".
Відзначається, що стан його здоров'я стабільно-важкий.
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Зараз на ізоляції ЗСУ знаходяться 214 осіб.
Зазначимо, станом на 9:00 понеділка, 13 квітня, в Україні зафіксовано 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків, що стало новим антирекордом.
Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві – 495.
Всього з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 201 підтверджений випадок захворювання коронавирусной хворобою серед дітей та 530 підтверджених випадків серед медичних працівників.
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