У Збройних силах України зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook у понеділок, 13 квітня. При цьому наголошується, що з усіх випадків зараження один чоловік одужав і один помер.

Увечері 12 квітня з допомогою ПЛР-тестування, був підтверджений ще один випадок інфікування у працівника ЗСУ, який 8 квітня був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом "негоспітальна двобічна пневмонія".

Відзначається, що стан його здоров'я стабільно-важкий.

Зараз на ізоляції ЗСУ знаходяться 214 осіб.

Зазначимо, станом на 9:00 понеділка, 13 квітня, в Україні зафіксовано 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків, що стало новим антирекордом.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві – 495.

Всього з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 201 підтверджений випадок захворювання коронавирусной хворобою серед дітей та 530 підтверджених випадків серед медичних працівників.

Нагадаємо, Зеленський вляпався у гучний скандал-за поїздки на Донбас, кадри ганьби: "Натягнув маску на..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський одним указом поставив під загрозу долю ВСУ, ветеран розкрив деталі: "Ми не вистоїмо..."

Також Politeka писала, що "поцілувати і рознести заразу": віруючі масово наплювали на карантин, промовисті фото.