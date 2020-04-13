В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook в понедельник, 13 апреля. При этом отмечается, что из всех случаев заражения один человек выздоровел и один умер.
Вечером 12 апреля с помощью ПЦР-тестирования, был подтвержден еще один случай инфицирования у работника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя пневмония".
Отмечается, что состояние его здоровья стабильно-тяжелое.
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Сейчас на изоляции в ВСУ находятся 214 человек.
Отметим, по состоянию на 9:00 понедельника, 13 апреля, в Украине зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев, что стало новым антирекордом.
Больше всего случаев заражений зафиксированно в Киеве – 495.
Всего с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован 201 подтвержденный случай заболевания коронавирусной болезнью среди детей и 530 подтвержденных случаев среди медицинских работников.
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