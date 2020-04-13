Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова поділилася рецептом паски

Про те, як готувати головне пасхальне блюдо вона розповіла в коментарі «Українським Новинам».

Генпрокурор зазначила, що її рецепт на секретний.

«Рецепт паски у мене є, може, навіть зроблю. Потрібно шукати позитив і світло… Сир, манка, яйця, масло, родзинки, лимонну і апельсинову цедру, ваніль. Кубиками нарізані яблука, а потім у форми - і в духовку», - поділилася Венедиктова.

41-річна Ірина Венедиктова схвалена Верховною Радою на посаду генпрокурора 17 березня.

Зазначимо, батько покійної активістки Катерини Гандзюк заявив, що з приходом на посаду Венедиктової справу про вбивстві його дочки почали зливати.

«Новий генпрокурор Венедиктова починає свій шлях на посаді з брехні у справі вбивства моєї дочки, Катерини Гандзюк — це відвертий ганьба, про який я не збираюся мовчати», — написав він на своїй сторінці в Facebook.

зокрема, він звинуватив Венедиктову в тому, що вона забирала справи у прокурора, який «все це час копав херсонський кримінал і нарешті робив щось нормальне в справі Каті», а також призначила нового прокурора по справі.

За словами батька Гандзюк, Венедиктова «починає молотком головоломка» справу про вбивстві його дочки.

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