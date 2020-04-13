Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поделилась рецептом паски

О том, как готовить главное пасхальное блюдо она рассказала в комментарии «Українським Новинам».

Генпрокурор отметила, что ее рецепт на секретный.

«Рецепт паски у меня есть, может, даже сделаю. Нужно искать позитив и свет… Сыр, манка, яйца, масло, изюм, лимонная и апельсиновая цедра, ваниль. Кубиками нарезанные яблока, а потом в формы - и в духовку», - поделилась Венедиктова.

41-летняя Ирина Венедиктова одобрена Верховной Радой на должность генпрокурора 17 марта.

Отметим, отец покойной активистки Екатерины Гандзюк заявил, что с приходом на должность Венедиктовой дело об убийстве его дочери начали сливать.

«Новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности со лжи в деле убийства моей дочери, Екатерины Гандзюк — это откровенный позор, о котором я не собираюсь молчать», — написал он на своей странице в Facebook.

В частности, он обвинил Венедиктову в том, что она забирала дела у прокурора, который «все это время копал херсонский криминал и наконец делал что-то нормальное в деле Кати», а также назначила нового прокурора по делу.

По словам отца Гандзюк, Венедиктова «начинает молотком ломать» дело об убийстве его дочери.

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