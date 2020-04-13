Відомий актор Олексій Горбунов заявив, що українці зобов'язані примиритися з росіянами, щоб закінчилася війну

В іншому випадку, на думку актора, навряд чи вдасться чогось досягти.

Своїми думками Горбунов поділився в інтерв'ю ТСН.

"Ми зобов'язані примиритися. Оскільки, по-перше, це вже дуже довго триває і люди гинуть з усіх боків. І завдання всіх людей - закінчувати війни взагалі і знаходити вихід", - заявив він.

При цьому актор зазначив, що не знає, скільки часу може зайняти примирення.

"Я не можу знати цього, я не політик. Але у мене серце кров'ю обливається. Я чекаю не дочекаюся, коли це все закінчиться. Я проти всіх списків, я проти всього, що приносить "геморой" людям, проти всіх заборон і правил, ускладнюють життя людей з усіх сторін", - сказав Горбунов.

Раніше ми писали, що росіянин Валентин Гафт звинуватив Україну в тому, що вона знищує своїх людей на сході країни.

Актор заявив, що розуміє ситуацію в Україні, і російські ЗМІ і влади говорять правду.

"Я люблю свою країну, вірю Росії та її правителя. Вірю! Бачу, що відбувається, і не обманююсь". Що ви вбиваєте своїх же. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же!", - заявив артист.

Також актор зазначив, що вважає Крим російським і при цьому не розуміє, через що йде війна на сході України.

"Ті війська або ці – не важливо: відбувається винищення невинних людей. Жоден конфлікт цього не варто. Це кривава рана на руках людства. Це неподобство. Чере що? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, проливали кров", - резюмував він.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.

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