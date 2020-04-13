Известный актер Алексей Горбунов заявил, что украинцы обязаны примириться с россиянами, чтобы закончилась войну
В другом случае, по мнению актера, вряд-ли получится чего-то добиться.
Своими мыслями Горбунов поделился в интервью ТСН.
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"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход", - заявил он.
При этом актер отметил, что не знает, сколько времени может занять примирение.
"Я не могу знать этого, я не политик. Но у меня сердце кровью обливается. Я жду не дождусь, когда это все закончится. Я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, осложняют жизнь людей со всех сторон", - сказал Горбунов.
Ранее мы писали, что россиянин Валентин Гафт обвинил Украину в том, что она уничтожает своих людей на востоке страны.
Актер заявил, что понимает ситуацию в Украине, и российские СМИ и власти говорят правду.
"Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь". Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!", - заявил артист.
Также актер отметил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.
"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - резюмировал он.
Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.
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