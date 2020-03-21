Российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько в "Сватах", решила вспомнить любимый момент из сериала

Как передает Politeka.net, видео она опубликовала в своем Instagram.



"Самый лучший момент", - подписала она свой пост.

На кадрах изображены кадры с одной из серий 5-го сезона, где семья Будько-Ковалевых исполняю песню "Там где клен шумит" в лагере Артек.

Стоить отметить, что 5 сезон вышел на экраны еще в 2001 году, за три года до оккупации Крыма.



Этот фрагмент оказался любимым не только у актрисы, но и у многих ее подписчиков.

В комментариях к посту они просто засыпали актрису лестными отзывами.

"Это один из моих любимых фрагментов","Смотрела и смотрю, но последние серию обливаюсь слезами люблю люблю", "Вот как раз буду смотреть сейчас!!!Тот самый момент!", "Серия - улётная!!! Пересматриваем постоянно", "Как я люблю эту песню и этот фильм", - писали под постом актрисы.

Ранее артистка выложила на своей страничке в Инстаграм кадр с четвертого сезона "Сватов", действия которого происходили в Крыму.

На фото она изображена сидя за столом в своем неизменном халате. Четвертый сезон сериала снимали в Крыму и согласно сценарию, семья Будьков и Ковалевых прилетают в лагерь «Артек», чтобы навестить внучку.

"Воспоминания...", - с ноткой ностальгии подписала она свой пост.

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