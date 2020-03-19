Сенатор Совета Федерации России Игорь Морозов выдал, что Украина потеряет Харьковскую, Николаевскую и Одесскую область, которые якобы войдут в состав Российской Федерации

Свои нелепые фантазии он объяснил тем, что Украина разорвала договор о дружбе с Россией, поэтому теперь будут серьезные последствия. Представитель путинского режима уверен, что эта оккупация начнется с массовой трудовой миграции украинцев в Россию. По его словам якобы вернутся территории от Харьковской области до Одесской.

Свои странные фантазии он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1, которую ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В частности, Морозов считает, что после того, как Украина отменила действие договора о дружбе, в РФ хлынет волна заробитчан, которые якобы будут стремиться получить российское гражданство из-за своей востребованности на рынке труда страны-агрессора.

"Вы останетесь там одни на маленькой территории! Потому что так постепенно будут возвращаться наши регионы - Харьковская область, Николаевская, Одесская! То, что Ленин отдал УССР. Все это будет возвращаться в Россию вместе с людьми, которые сейчас работают у нас здесь, на нашем рынке труда. И это замечательно! Еще несколько таких шагов, и с Украиной, с этой Украиной, будет покончено!" - заявил невменяемый политик.