Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до бюджету на 2020 рік, пов'язані з перерозподілом коштів через епідемію китайського вірусу

Таким чином, депутати скоротили витрати на виплату пільг і житлових субсидій на оплату комунальних послуг на 8,2 млрд грн. Якщо раніше затверджена сума на зазначені витрати становила 47,5 млрд грн, то з урахуванням змін тепер становить 39,3 млрд грн.

Так, на 3 млн 600 тис. грн зменшено видатки на заходи щодо соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення; на 1,3 млрд грн витрати на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення; на 18,3 млн грн видатки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода гвардія».

Раніше ми повідомляли, парламентарії підтримали запропоновані зміни до бюджету 249 голосами. При цьому зміни підтримали тільки "Слуги народу" і група "Довіра", в той час, як інші політичні сили були проти.

Крім спрощень витрат на пільги і субсидії, зміни до бюджету торкнулися також зарплат чиновників, нардепів і держменеджерів.

За прогнозами економістів, тих коштів, які будуть отримані в результаті скорочення бюджету, можливо, не вистачить: в країні різко зросте рівень безробіття, а населення зіткнеться з падінням доходів.

Зазначимо, на цьому ж засіданні Рада розблокувала підписання закону про землю. Парламентарії розглянули 13 постанов про скасування результатів голосування від 30 березня. Жодну з постанов не підтримали понад 72 депутатів. Тепер закон може підписати спікер парламенту та президент.

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