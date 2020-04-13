Зміни до бюджету на 2020 рік, які Верховна Рада прийняла в понеділок, 13 квітня, передбачають збільшення фінансування Пенсійного фонду

Так, дотацію ПФУ з держбюджету збільшено на 29,7 млрд гривень до 202,3 млрд гривень. Ці кошти спрямують на індексацію пенсій у травні, а також на одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам з пенсією менше 5 тисяч гривень.

Щодо останнього, у Мінсоцполітики спрогнозували дані виплати - через 5 днів після вступу в силу прийнятих Радою змін до бюджету. Таким чином, 10,6 мільйонів людей отримають понад 10 млрд гривень.

У міністерстві зазначають, що пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, одноразова допомога в розмірі 1 тис. гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Раніше ми повідомляли, прийняті зміни до бюджету торкнулися скорочення витрат на виплату пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Зменшення склало - 8,2 млрд грн. Якщо раніше затверджена сума на зазначені витрати становила 47,5 млрд грн, то з урахуванням змін тепер становить 39,3 млрд грн.

Так, на 3 млн 600 тис. грн зменшено видатки на заходи щодо соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення; на 1,3 млрд грн витрати на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення; на 18,3 млн грн видатки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода гвардія».

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