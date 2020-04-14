Погода в Україні 14 квітня різко зіпсується аж до штормового попередження
Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру. За їхніми прогнозами, у вівторок на Україну обрушиться ціла низка неприємних сюрпризів від природи: починаючи з заморозків до – 5 і закінчуючи справжніми снігопадами. Погода на території більшої частини країни буде похмурою і дощовою. Винятком стануть лише Донецька та Луганська області, де буде сонячно та сухо.
Синоптики також попередили про те, що у вівторок в більшості областей буде вітряно. Пориви сягатимуть 15-20 м/с. На всій території України оголошено штормове попередження з жовтим рівнем небезпеки.
Крім того, на заході очікуються сильний сніг та дощі. Опади обрушаться на Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області.
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Середня температура повітря вночі становитиме +3…+7 градусів, однак в Запорізькій та Херсонській можливі заморозки до -5 градусів. Вдень на заході та півночі буде досить холодно – до +6…+9 градусів. В інших регіонах очікується від +12 до +17 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів.
У Києві 14 квітня очікується різке похолодання: температура повітря знизиться до +5...+7 градусів. Також у столиці очікується дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер буде північно-західним.
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