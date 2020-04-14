Українські депутати повинні проводити відпустку не в курортах, а на Донбасі

Таку думку в інтерв'ю газеті «Експрес» озвучила Герой України, співачка Ніна Матвієнко.

"Бал серед чуми, так? Ну, нехай відпочивають. Правда, я порадила б їм їхати у відпустку не за кордон, звідки людського горя не видно, а на Донбас або Луганщину. Тобто «туди», в «ті» місця. Щоб відбувся такий собі стрес в їх головах ... Політики займаються не вирішення проблем, а блудослiв'ям ", - зазначила співачка.

Крім того, Матвієнко підкреслила, що за народних обранців вже соромно українцям.

"Вони (депутати. - прим. ред.) посоромили нас на весь світ. Точніше - соромлять далі. Україні дають гроші, інвестиції, допомога, але потім це все кудись дівається. Вони тільки розводять руками ... Всі крадуть і вже не знають, куди ті гроші приховати! Знаєте, є груповий секс (сміється), а це така групова ... Банда! Так, це банда, яка сьогодні знищує народ і прикривається тільки словами, вишивками, реформами. Знову ж таки - блудослiв'ям " - переконана Матвієнко.

На думку артистки, всі представники влади "крадуть і вже не знають, куди ті гроші заховати", а в цей час народ їх "проклинає".

"Ще не наїлися, їм досі мало ... А у людей навіть на ліки не вистачає грошей (чесно кажучи, у мене теж іноді немає навіть на найнеобхідніше). Завтра якась бабуся не заплатить за комунальні послуги, то у неї квартиру заберуть і виженуть на вулицю. Як собаку", - обурилася співачка.



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