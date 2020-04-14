Популярна українська актриса Ірма Вітовська заявила, що українцям потрібно проходити тест на громадянство

Так, Ірма Вітовська висловила свою думку в інтерв'ю Українській правді що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни він є, не має права визначати її долю.

"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, здати іспит на громадянство", – заявила Вітовська в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто.

За його словами, таких людей потрібно відокремити від суспільства".

"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально-небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", - заявив він.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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