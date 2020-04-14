Популярная украинская актриса Ирма Витовская заявила, что украинцам нужно проходить тест на гражданство

Так, Ирма Витовская выразила свое мнение в интервью Украинской правде , что человек, который не может ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, не имеет права определять ее судьбу.

"Я поклонник института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская в интервью.

Ранее мы писали, что украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто.

По его словам, таких людей нужно "отделить от общества".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально-опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - заявил он.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.