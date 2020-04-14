Літо в цьому році готує українцям справжні погодні гойдалки з перепадами від спеки до шквалів з градом

Про це розповів Фактам народний синоптик Володимир Деркач. Він зазначив, що найспекотнішим місяцем майбутнього літа стане липень, в серпні Україну чекає посушлива погода, а ось в червні природа здивує цілим набором різних стихій.

Початок літа буде теплим і трохи спекотним, проте до середини першої декади червня в Україні похолодає і почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки під кінець місяця, однак спеки більше не буде.

У першій декаді липня в країну прийде справжнє літнє тепло з окремими жаркими днями і сонячною погодою. У другій декаді буде також тепло, але можливі невеликі опади. Третя декада також обіцяє бути теплою.

Серпень розпочнеться з помірного тепла і невеликих дощів. Температура почне зростати з середини першої декади і до кінця місяця встановиться справжня спека. У середині серпня можливі невеликі дощі, але в цілому місяць буде швидше посушливим. Під кінець літа в Україні почне холоднішати ночами.

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