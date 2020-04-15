У Міністерстві інфраструктури анонсували скасування маршрутних таксі у дев'яти українських містах

Так, від приватних перевізників хочуть позбутися вже до кінця 2020 року. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі ObozTV.

За його словами, зараз міністерство спільно з Асоціацією міст України за підтримки Європейського інвестиційного банку розробляють відповідну програму щодо поліпшення громадського транспорту.

Перший етап впровадження програми торкнеться таких міст: Харків, Запоріжжя, Одесу, Суми, Чернігів, Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк.

Наголошується, що в цих містах планується повна заміна маршрутних таксі на більш безпечний громадський транспорт, як великі місткі автобуси і т. п.

Згідно з програмою, компанія, яка буде надавати автобус, електробус, тролейбус, буде гарантовано отримувати суму і зможе укладати договори на 3-5 років.

Також обумовлюється такий момент, що міста, при необхідності зможуть додатково добирати громадський транспорт на комерційних умовах.

Інвестором проекту виступає Європейський інвестиційний банк, який в даний час профінансував проект на суму 176 мільйонів євро. Крім того, планується підписання додаткової угоди на 200 мільйонів євро. Проект буде здійснюватися - 50 на 50 (місто - банк).

Раніше ми повідомляли, в той час, як Кабмін анонсує відмову від приватних перевізників, на сьогодні на кордонах між українськими областями з'являються КПП з військовими - згідно з ухваленим рішенням Верховної Ради про посилення карантинних заходів.

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