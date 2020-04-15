На Дніпропетровщині готуються провести в останню путь загиблого офіцера ЗСУ Леоніда Скакуненка

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 93-ї омбр.

За інформацією військових, загиблого в зоні ООС бійця Леоніда Скакуненка з позивним "Барон" поховають сьогодні, 15 квітня.

Офіційна церемонія прощання із загиблим Героєм почнеться в 11:00 в рідному селі Лихівка.



"Леоніда Скакуненка, який загинув за Україну в російсько-українській війні, поховають 15 квітня у рідному селі Лихівка П'ятихатського районі Дніпропетровської області. Церемонія розпочнеться об 11:00 в провулку Войкова", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що Леонід Скакуненко загинув на Донбасі 12 квітня під час ворожого обстрілу під Кримським.

Офіцер ЗСУ "Барон" не дожив до свого 33-річчя всього десять днів. У 2014 році Леоніда Скакуненка мобілізували до лав Національної гвардії.

Через час підписав контракт з ЗСУ і у складі 93-ї бригади воював під Новотроїцьким, Новоселівкою Другою і в районі Кримського.

У загиблого Героя Леоніда Скакуненка на мирній території сестра залишилися дружина і дитина від першого шлюбу.

"Вічна пам'ять Герою!", "Будьте прокляті ті, які приносять сльози, біль матерям, дружинам, дітям...", "Дніпропетровщина втратила ще одного Героя", "Ангел наш, ти зробив більше, ніж інші за все життя", "Це просто страшний сон...", - пишуть українці під публікацією військових.

Раніше ми повідомляли, що у 2020 році на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була жінка-медик.

Останній раз країна понесла втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербну неділю російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка.

Також ми розповідали про те, що за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Позиції сил ООС були обстріляні з стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів, через що наші бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще один - бойову травму.

Нагадаємо, у мережу злили кадри нового потужного озброєння розвідки ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, кадри вогневого удару ракети "Нептун" злили в мережу, українці тріумфують.

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