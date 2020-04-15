Скандальний російський актор Іван Охлобистін образливо висловився про українців



По словах одіозного росіянина, "Україну треба усунути".

"Я би усунув саме поняття про Україну. Це згубно, воно було придумано на початку минулого століття. Це був чистої води популізм", - заявив він.

Актор також зазначив, що українці і росіяни - однакові, але все-таки образив українців.

"Просто південці. Просто гарячі, просто їм не треба давати волі. Вони будуть так само з нами (у складі РФ, - ред.) щасливі, як були в Радянському Союзі щасливі. А зайвих трагедій, смертей їм не треба. З нами всі погодяться... Що за Україна, яка, де вона? Нещодавно стали мова придумувати, дикості якісь, над ними весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Південці, що тут говорити", - уклав скандальний актор.

Варто відзначити, що Охлобистін неодноразово висловлював своє ставлення до ситуації в Україні, найчастіше його заяви були скандальними, що і стало причиною не дуже теплого ставлення до нього українців.

А ось сам актор дивується, чому до нього так відносяться.



"Не розумію, що українці мають проти мене? Будемо об'єктивні – якби кожен з них на моєму місці, точно так само би й говорив і чинив", - упевнений він.

Раніше він називав Україну «відсталою, злиденній, інфікованої ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країною, яка не потрібна ЄС.



Також, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».

Раніше Охлобистін вибухнув бурхливою істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви, незважаючи на те, що він і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння).

За його словами, українців за це "треба душити".

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.