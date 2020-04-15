Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не приховує, що підтримує ідею посилення карантину в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.Немає.

За його словами, для ефективної боротьби з китайським вірусом в Україні потрібно "закрити усе", де можуть скупчуватися люди".



"Якщо ви мене питаєте як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно скажу: я б заборонив, і закрив все, де є можливість для масового скупчення населення", заявив Ляшко.

Він також попередив, що в масових скупченнях людей, особливо в закритих приміщеннях, найбільша ймовірність поширення інфекційних хвороб, які передаються повітряним і повітряно-крапельним шляхом.

"Всі наші карантинні заходи спрямовані на розрив цієї передачі. Ми встановили певні правила відвідування закладів першої необхідності: супермаркетів, аптек. Щоб не було більше однієї людини на площі 10 кв. м", – підкреслив експерт



Головний санітарний лікар не сумнівається, що якщо б в країні повністю закрили всі храми і церкви, то українці зненавиділи його ще більше.

"Я закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Не їхати до своїх батьків. Навіть якщо руйнуються вікові традиції. У цей конкретний час це потрібно зробити", - резюмував Віктор Ляшко в спілкуванні з журналитсами.



Раніше ми розповідали про скасування Великодня на карантині. Зокрема, глава держави Володимир Зеленський запропонував українцям відмовитися від походу до церкви і дивитися богослужіння по телевізору.

Так, богослужіння Української греко-католицької церкви покажуть на "ICTV" та "UA:Перший" з 7:30 до 11:00 19 квітня. Трансляція з Православної церкви України буде відбуватися на "1+1" та "UA:Перший" з 23:30 до 3:00 в ніч з 18 на 19 квітня. УПЦ МП покажуть "Інтер" і "Україна". Трансляція буде проходити з 23:00 18 квітня до 3:00 ночі 19.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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