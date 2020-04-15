Народна артистка України Ада Роговцева розповіла, що не так з ментальністю росіян, враховуючи агресію щодо України

Своєю думкою артиска поділилися в інтерв'ю ZIK.

Роговцева думає, що їх так навчили ставитися до українців.

"Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, придумана мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їх мову.

Я її знала без акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь «українське місто», – це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, мабуть, треба ізолювати себе від них", – наголосила Ада Миколаївна.

Крім того, Ада Роговцева розповіла про помилку українців під час війни на Донбасі.

Актриса впевнена, що в країні східного сусіда живе безліч "хороших" людей, які запрограмовані пропагандою.

"У Росії є дуже хороші люди. Але і вони, на жаль, сьогодні всі запрограмовані на це збочене розуміння, цю доктрину, згідно з якою Україна - це якась умовно створена держава з якоюсь недорозвиненою мовою. І хоч ти трісни, переконати їх не вдається", - зазначила з жалем артистка.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росію.

Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.