Народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала, что не так с ментальностью россиян, учитывая агрессию в отношении Украины

Своим мнением артиска поделились в интервью ZIK.

Роговцева думает, что их так научили относиться к украинцам.

"Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, придуманный язык, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык.

Я его знала без акцента. Они считают, что Крым российский и Севастополь «русский город», – это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них", – отметила Ада Николаевна.

Кроме того, Ада Роговцева рассказала об ошибке украинцев во время войны на Донбассе.

Актриса уверена, что в стране восточного соседа живет множество "хороших" людей, которые запрограммированы пропагандой. При этом же артистка отказывается признавать набившую оскомину версию о "братьях и сестрах навек", называть братом того, кто развязал войну.

"В России есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина - это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается", - отметила с сожалением артистка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.