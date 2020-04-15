Українська актриса Ада Роговцева згадала найстрашніші сторінки української історії з 37-го року, свідком яких вона була особисто

"Я весь час думала над тим, чому в України така сумна історія, коли забороняли мову, спотворювали історію, знищували людей, знищували їх страшно – у війну і не у війну. І я була свідком цього. Я живу з 37-го року минулого століття. Мій час проходить, залишаються діти, залишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце", – розповіла актриса.

Українська актриса заявила, що під час війни з Росією Київ повинен шукати сильних союзників.

"Я як жінка, як мати, як бабуся, як прабабуся не бачу нічого іншого, ніж НАТО. Бо може тоді не будуть сунутись, побояться. Нас треба захистити. І кращого захисника я не бачу", – впевнена Ада Роговцева.

До речі, відомий музичний критик Сергій Сосєдов закликав весь російський шоу-бізнес оголосити Україні бойкот

Сергій Сосєдов стверджує, що мав велику популярність в ті роки, коли працював на українському телебачення. На його думку, з тих пір країна сильно змінилася. Музичний критик впевнений - його заборонили в Україні саме через популярність і російського походження.

«Україна – хвора країна. Я на Україні теж заборонений, тому що у мене там був великий успіх. А москаль, на думку СБУ, не повинен мати величезного успіху. Тому мене прибрали з шоу", - заявив Сергій Сосєдов.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.