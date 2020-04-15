Украинская актриса Ада Роговцева вспомнила самые страшные страницы украинской истории с 37-го года, свидетелем которых она была лично

"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – рассказала актриса.

Украинская актриса заявила, что во время войны с Россией Киев должен искать сильных союзников.

"Я как женщина, как мать, как бабушка, как прабабушка не вижу ничего другого, чем НАТО. Потому что может тогда не будут сунуться, побоятся. Нас надо защитить. И лучшего защитника я не вижу", – уверена Ада Роговцева.

К слову, известный музыкальный критик Сергей Соседов призвал весь российский шоу-бизнес объявить Украине бойкот

Сергей Соседов утверждает, что имел большую популярность в те годы, когда работал на украинском телевидение. По его мнению, с тех пор страна сильно изменилась. Музыкальный критик уверен - его запретили в Украине именно из-за популярности и российского происхождения.

«Украина сейчас – больная страна. Я на Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу", - заявил Сергей Соседов.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.