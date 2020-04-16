З четверга, 16 квітня, вводиться обов'язковий огляд водіїв і пасажирів транспорту на основних в'їздах в Киев
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
При цьому наголошується, що ніяких виключних умов для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА і КА, яку поширили деякі ЗМІ, не буде
Перевіряти будуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм.
Контрольно-пропускні пункти розміщуватися на в'їздах і виїздах з міста за адресами:
Каменських, Полякова, Лобода та інші зірки в самих жарких образах, від яких дух захоплює: топ фото
Ветерани «відхрестилися» від Путіна, цю ганьбу бачили всі: «Знайшов, за кого ховатися...»
«До 153 тисяч»: Зеленський ввів нові драконівські штрафи для українців, підписано закон
Тетяну Буланову рятують лікарі, фото з лікарні і подробиці про стан: "виявили щось...»
вул. Богатирська, 32-Е;
броварський просп.;
вул. Бориспільське шосе;
просп. Академіка Глушкова;
шосе Житомирське;
вул. Гостомельське шосе, 1/1;
Дніпровське шосе;
вул. академіка вернадського, 83-А;
27 км Столичного шосе.
Перевірки стартують в 13:00. До цього часу будуть проводити термометрію для пасажирів автобусів. Також буде продовжуватися облаштування КПП і звуження дороги.
Якщо перевірка покаже нормальну темперутура, людина зможе вільно попасти в Київ.
Якщо ж температура виявиться вище 37,5 градусів і будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, людини тестують на наявність коронавирусной хвороби і відправляти на самоізоляцію.
У випадку, якщо температура буде большешает 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ - викликають бригаду швидкої допомоги для госпіталізації.
Варто відзначити, що в розпорядженні КМДА кажуть, що на КПП будуть перевіряти не тільки стан водіїв і пасажирів, а також оглядати їх особисті речі, багаж, транспортні засоби і вантажі.
"Особовому складу КПП забезпечити: особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, при необхідності - проведення огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів", - уточнюється в документі.
Зазначимо, водії вже готуються, що нововведення серед іншого викличе шалені пробки.
Нагадаємо, українцям роздадуть гроші на карантині, офіційну заяву.
Як повідомляла Politeka, поліція готується оглядати киян: з'явилася карта, куди краще не потикатися.
Також Politeka писала, чому карантин у церквах не працює і що буде на Великдень.