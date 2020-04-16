З четверга, 16 квітня, вводиться обов'язковий огляд водіїв і пасажирів транспорту на основних в'їздах в Киев

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

При цьому наголошується, що ніяких виключних умов для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА і КА, яку поширили деякі ЗМІ, не буде

Перевіряти будуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватися на в'їздах і виїздах з міста за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

броварський просп.;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. академіка вернадського, 83-А;

27 км Столичного шосе.

Перевірки стартують в 13:00. До цього часу будуть проводити термометрію для пасажирів автобусів. Також буде продовжуватися облаштування КПП і звуження дороги.

Якщо перевірка покаже нормальну темперутура, людина зможе вільно попасти в Київ.

Якщо ж температура виявиться вище 37,5 градусів і будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, людини тестують на наявність коронавирусной хвороби і відправляти на самоізоляцію.

У випадку, якщо температура буде большешает 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ - викликають бригаду швидкої допомоги для госпіталізації.

Варто відзначити, що в розпорядженні КМДА кажуть, що на КПП будуть перевіряти не тільки стан водіїв і пасажирів, а також оглядати їх особисті речі, багаж, транспортні засоби і вантажі.

"Особовому складу КПП забезпечити: особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, при необхідності - проведення огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів", - уточнюється в документі.

Зазначимо, водії вже готуються, що нововведення серед іншого викличе шалені пробки.

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