С четверга, 16 апреля, вводится обязательный досмотр водителей и пассажиров транспорта на основных въездах в Киев

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

При этом отмечается, что никаких исключительных условий для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ, не будет

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Проверки стартуют в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Также будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Если проверка покажет нормальну темперутура, человек сможет свободно попасть в Киев.

Если же температура окажется выше 37,5 градусов и будут признаки острого респираторного заболевания, человека тестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура будет большешает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - вызывают бригаду скорой помощи для госпитализации.

Стоит отметить, что в распоряжении КГГА говорится, что на КПП будут проверять не только состояние водителей и пассажиров, но также досматривать их личные вещи, багаж, транспортные средства и грузы.

"Личному составу КПП обеспечить: особый режим въезда не территорию карантина и выезда из нее граждан и транспортных средств, при необходимости - проведение осмотра вещей, багажа, транспортных средств и грузов", - уточняется в документе.

Отметим, водители уже готовятся, что нововведение среди прочего вызовет бешенные пробки.

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