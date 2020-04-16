Уже 12 днів горить Чорнобильська зона. У зв'язку з цим МОЗ попереджає українців про небезпеку
Ситуацію в Зоні відчуження прокоментував глава МОЗ України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу. За його словами, людям з хронічними захворюваннями легенів або з серцево-судинними захворюваннями не варто виходити з дому.
"Радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській областях та м. Києві - в нормі. Тому з цього боку небезпеки немає. У той же час моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних частин горінь в повітрі. Тому радимо людям з хронічними хворобами легень або серцево-судинними захворюваннями обмежити вихід на вулицю в ранковий час - в цей час концентрація найбільша ... Пити більше води, робити вологе прибирання приміщення ", - наголосив Степанов.
Чистий четвер 16 квітня: що можна і не можна робити в цей день, традиції
Над вигорілим Чорнобилем помітили знак згори, з'явилося фото: «Це не кінець»
Роман Ані Лорак і Сергія Лазарєва: артисти перестали ховатися, довгоочікувана заява
У Олени Кравець з "Квартал 95" здають нерви, крик душі: "Взяла дітей і..."
Він підкреслив, що все перераховане "дуже важливе для стану здоров'я" людей.
Відзначимо, масштабні пожежі в Чорнобильській зоні почалися 4 квітня. Справитися зі стихією вдалося за 10 днів. Як повідомляє прес-служба ДСНС, відкритого вогню більше немає, але все ще тліє трава, тому рятувальники продовжують роботу.
"Станом на 7:00 16 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ в гасінні тліючих пнів і деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дітятківского, Парішевского і Денісовіцкого лісництв", - повідомляють в ДСНС Київської області.
Раніше ми розповідали, українців зворушило фото втомлених рятувальників, які валилися з ніг і засипали прямо на землі в перервах між гасінні пожежі в Чорнобильській зоні.
Нагадаємо, українці вклонилися перед хлопцями, які гасили пожежу в Чорнобилі, фото героїв.
Як повідомляла Politeka, ситуація в палаючому Чорнобилі важка, українців попередили про нову біду.
Також Politeka писала, що вогняна катастрофа під Києвом набирає обертів, небо заволокло димом.