Уже 12 днів горить Чорнобильська зона. У зв'язку з цим МОЗ попереджає українців про небезпеку

Ситуацію в Зоні відчуження прокоментував глава МОЗ України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу. За його словами, людям з хронічними захворюваннями легенів або з серцево-судинними захворюваннями не варто виходити з дому.

"Радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській областях та м. Києві - в нормі. Тому з цього боку небезпеки немає. У той же час моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних частин горінь в повітрі. Тому радимо людям з хронічними хворобами легень або серцево-судинними захворюваннями обмежити вихід на вулицю в ранковий час - в цей час концентрація найбільша ... Пити більше води, робити вологе прибирання приміщення ", - наголосив Степанов.

Він підкреслив, що все перераховане "дуже важливе для стану здоров'я" людей.

Відзначимо, масштабні пожежі в Чорнобильській зоні почалися 4 квітня. Справитися зі стихією вдалося за 10 днів. Як повідомляє прес-служба ДСНС, відкритого вогню більше немає, але все ще тліє трава, тому рятувальники продовжують роботу.

"Станом на 7:00 16 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ в гасінні тліючих пнів і деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дітятківского, Парішевского і Денісовіцкого лісництв", - повідомляють в ДСНС Київської області.

Раніше ми розповідали, українців зворушило фото втомлених рятувальників, які валилися з ніг і засипали прямо на землі в перервах між гасінні пожежі в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, українці вклонилися перед хлопцями, які гасили пожежу в Чорнобилі, фото героїв.

Як повідомляла Politeka, ситуація в палаючому Чорнобилі важка, українців попередили про нову біду.

Також Politeka писала, що вогняна катастрофа під Києвом набирає обертів, небо заволокло димом.