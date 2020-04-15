Над попелищем пожежі в Чорнобильській зоні відчуження помітили обнадійливий знак

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці на Фейсбук прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікувала нове фото, зроблене в зоні відчуження після того, як там загасили масштабну пожежу. На знімку, зробленому керівником відділу екології флори і фауни у заповіднику Денисом Вишневським, можна побачити, як над випаленою землею з'явилася веселка. Виглядало це як справжній знак згори, покликаний підбадьорити українців.

«Згарище – це не кінець, це – точка початку. Згарище схоже на підставу-пол, де розкинуті блоки дитячого конструктора Lego. Пройде небагато часу і на місці втрачених екосистем побудується новий природний порядок. З'являться трави, квіти, з кореневищ відновляться кущі і деякі дерева, повернуться комахи, гризуни та інші тварини... Колесо життя не зупиняється, а лише іноді гальмує свій рух», - йдеться у підписі до фотографії.

Українці тут же відреагували на знімок.

«Так, природа завжди візьме своє. Лише б тільки люди жили з нею у мирі», «Дякую за оптимізм», - писали люди в коментарях.

Згідно з оперативною інформацією прес-служби ДСНС, станом на 14 квітня, в Зоні відчуження немає відкритого вогню, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Всього до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні залучено 500 осіб та 110 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

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