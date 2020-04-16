Уже 12 дней горит Чернобыльская зона. В связи с этим Минздрав предупреждает украинцев об опасности

Ситуацию в Зоне отчуждения прокомментировал глава Минздрава Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга. По его словам, людям с хроническими заболеваниями легких или с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выходить из дома.

"Радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской областях и г. Киеве - в норме. Поэтому с этой стороны опасности нет. В то же время мониторим ситуацию и видим повышение разных долей горей в воздухе. Поэтому советуем людям с хроническими болезнями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями ограничить выход на улицу в утреннее время - в это время концентрация самая большая... Пить больше воды, делать влажную уборку помещения", - подчеркнул Степанов.

Он подчеркнул, что все перечисленное "очень важно для состояния здоровья" людей.

Отметим, масштабные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. Справиться со стихией удалось за 10 дней. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, открытого огня больше нет, но все еще тлеет трава, поэтому спасатели продолжают работу.

"По состоянию на 7:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств", - сообщают в ГСЧС Киевской области.

Ранее мы рассказывали, украинцев растрогало фото уставших спасателей, которые валились с ног и засыпали прямо на земле в перерывах между тушениями пожара в Чернобыльской зоне.

Напомним, украинцы поклонились перед ребятами, которые тушили пожар в Чернобыле, фото героев.

Как сообщала Politeka, ситуация в пылающем Чернобыле тяжелая, украинцев предупредили о новой беде.

Также Politeka писала, что огненная катастрофа под Киевом набирает обороты, небо заволокло дымом.