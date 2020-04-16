Під час карантину через китайськй вірус президент України Володимир Зеленський разом із церковниками закликає віруючих провести Великдень 2020 будинку, а для цього запускають онлайн трансляції богослужінь онлайн та на телебаченні.

Politeka.net розповість вам, де і коли можна подивитися церковну службу 19 квітня, коли буде Великдень 2020.

Коли покажуть богослужіння на Великдень 2020 по телевізору

19 квітня великодні служби транслюватимуть шість українських телеканалів. В різний час вони покажуть літургії трьох православних церков: ПЦУ, УГКЦ та УПЦ Московського патріархату. Прес-служба Володимира Зеленського опублікувала офіційне розклад.

Великодню службу Православної церкви України покажуть на каналах "1+1" та "UA:Перший" у ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00. У той же час на телеканалах "Інтер" та "Україна" відбудеться пряма трансляція богослужіння Української православної церкви (УПЦ МП).

Богослужіння Української греко-католицької церкви на Великдень 2020 покажуть 19 квітня з 7:30 до 11:00 на каналах "ICTV" та "UA:Перший".

Представники ВП додали, що транслювати церковні служби будуть і регіональні телеканали.

Де дивитися богослужіння на Великдень 2020 онлайн

Під час карантину багато українських храмів перейшли в онлайн-режим. Священики ведуть прямі трансляції, щоб віруючі могли послухати проповідь, сидячи перед моніторами у себе вдома. На Великдень 2020 представники основних православних конфесій теж транслюватимуть богослужіння. Нижче наводимо список, де і коли можна подивитися великодню службу в найбільших храмах України.

Києво-Печерська Лавра у Києві (УПЦ) – трансляція богослужіння розпочнеться 18 квітня з 23:30.

Свято-Михайлівський кафедральний собор у Києві (ПЦУ) – 18 квітня з 23 до 3 годин.

Спасо-Преображенський собор у Києві (ПЦУ) – дивитися потрібно в ніч на 19 квітня з 23:00 до 3:00.

Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві (УГКЦ) – з 7:30 до 11:00.

Латинський кафедральний собор Успіння Діви Марії у Львові (РКЦ) – всі богослужіння транслюються онлайн тут.

Собор Покрови Пресвятої Богородиці у Львові (ПЦУ) – час великодньої служби поки невідомо, ведуться трансляції богослужінь у Фейсбуці і на YouTube - каналі.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла у Львові (УГКЦ) – служби на честь Великодня 2020 будуть транслювати з 6:00 до 18:00 на Фейсбуці.

Архикафедральный собор святого Юра у Львові (УГКЦ) – з 8:00 до 16:00 на Фейсбуці.

Чому не можна йти на Великдень 2020 до храму

В Україні ввели суворі обмеження, щоб стримати поширення вірусу з Ухани. Під час карантину українцям заборонено гуляти на вулицях, з'являтися у громадських місцях без масок і проводити масові заходи. Власне, під останній пункт потрапляють і богослужіння.

Офіційно храми на Великдень не закривають, але всередині заборонено збиратися більш ніж по 10 чоловік. За дотриманням карантину будуть посилено стежити патрулі Національної поліції. Правоохоронці зобов'язані проконтролювати, щоб люди носили маски і не накопичувалися в одному місці.

Священнослужителі Української православної церкви, а також Української греко-католицької церкви вирішили не піддавати ризику життя парафіян, а тому відмовилися проводити відкриті богослужіння. Після консультацій з Національною поліцією було знайдено компромісне рішення - влаштувати трансляцію. В церкву будуть пускати тільки священиків, людей, які потрібні для організації служби і тих, хто допоможе транслювати літургію.

Здавна українці ходять до храмів, щоб освятити паски та іншу їжу з великоднього кошика. В цьому році можна отримати освячені страви, не виходячи з дому.

Священики домовилися з виробниками, щоб ті продавали вже освячені паски. Більш того, можна замовити доставку. Так "Укрпошта" погодилася доставляти безкоштовно (потрібно оплатити лише самі великодні страви).

У сільській місцевості доставку налагодити набагато важче. На щастя, священикам дозволили їздити по вулицях і окропляти паски і крашанки, приготовані вдома. Єдиний нюанс - не можна заходити в будинок.

Якщо ж християни з об'єктивних причин не змогли отримати освячену паску, церква дозволяє прийти до храму у винятковому порядку, але тільки після закінчення богослужіння.

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