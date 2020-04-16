Актор Сергій Безруков, який палко підтримує агресивну політику РФ, назвав анексію Криму "елементарним наведенням порядку"



За його словами, анексія Росією півострова не що інше, як "бажання кримчан".



"Вперше за останні 60 років у кримчан вирішили запитати їх власну думку, а не нав'язувати чужу волю. Так і дайте їм самим відповісти на це питання. Як будь-яка нормальна розсудлива людина я проти війни. Я не раз повторював, що я пацифіст", - зазначив актор.

За його словами, ніякої війни між Україною і Росією і бути не може.

"Але хто сказав, що між нашими народами війна? Хто нагнітає пристрасті навколо елементарного наведення порядку, навколо допомоги, про яку наші брати-кримчани сьогодні просять у нас?" – зазначив Безруков.

Крім того, він упевнений, що "референдум" – це був єдиний шанс на мирне вирішення ситуації в Криму.



"Я жодним чином не вважаю, що війна взагалі можлива між нашими народами. Якщо наш брат в біді, то хіба ми можемо залишатися осторонь? Немає ніякої війни! І бути не може!" - заявив він.



Нагадаємо, близько сотні російських артистів, акторів, режисерів та інших діячів культури підписали лист на підтримку обраного президентом курсу з української кризи і питання приєднання Криму.





Нагадаємо, Безруков представив перший кліп своєї рок-групи.

Як повідомляла Politeka, на зйомках фільму з Безруковим помер актор.

Також Politeka писала, що Безруков перестав приховувати дочка, фани в захваті від нового фото.







