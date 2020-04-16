Актер Сергей Безруков, который яро поддерживает агрессивную политику РФ, назвал аннексию Крыма "элементарным наведением порядка"



По его словам, аннексия Россией полуострова не что иное, как "желание крымчан".



"Впервые за последние 60 лет у крымчан решили спросить их собственное мнение, а не навязывать чужую волю. Так и дайте им самим ответить на этот вопрос. Как любой нормальный здравомыслящий человек я против войны. Я не раз повторял, что я пацифист", - отметил актер.

По его словам, никакой войны между Украиной и Россией и быть не может.

"Но кто сказал, что между нашими народами война? Кто нагнетает страсти вокруг элементарного наведения порядка, вокруг помощи, о которой наши братья-крымчане сегодня просят у нас?" – отметил Безруков.

Кроме того, он уверен, что "референдум" – это был единственный шанс на мирное разрешение ситуации в Крыму.



"Я никоим образом не считаю, что война вообще возможна между нашими народами. Если наш брат в беде, то разве мы вправе оставаться в стороне? Нет никакой войны! И быть не может!", - заявил он.



Напомним, около сотни российских артистов, актеров, режиссеров и других деятелей культуры подписали письмо в поддержку выбранного президентом курса по украинскому кризису и вопросу присоединения Крыма.





Напомним, Безруков представил первый клип своей рок-группы.

Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.

Также Politeka писала, что Безруков перестал скрывать дочь, фанаты в восторге от нового фото.







