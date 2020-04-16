Він упевнений, що це було неприємно громадянам обох країн

Телеведучий Валдіс Пельш оцінив взаємини між Україною і Росією

"Та ситуація з відносинами між нашими країнами, яка існує зараз, для Росії набагато більш вигідна. Сподіваюся, що вона більш вигідна і для України. Значить, те, що зараз відбувається на Україні, мені подобається більше, хоча б через те, що за минулий рік ми розучилися жартувати на тему газу, який ви... тут я не знаю... тирите або нібито тирите. Ця тема пішла. А вона дратувала і українців, і росіян. Ми говорили вам, що ви у нас крадете, а вам було неприємно чути від нас це про себе. І це вже позитив", - вважає телеведучий.

За його словами, пропаганда на телебаченні існує як в Україні, так і в Росії.

"Але, знову ж таки, ми всі — жертви телевізійної пропаганди. І висвітлення теми подій на Україні, особливо федеральними каналами, воно, природно, є в першу чергу освітленням офіційної позиції Росії. Напевно, у вас відбувалося те ж саме", - заявив він.

Зазначимо, що радянський і російський музикант і співак, шоумен, продюсер Валдіс Пельш, відомий усім як провідний телепередач "Вгадай мелодію" та "Розіграш", поповнив базу злочинців "Миротворця" в 2017 році.

"Свідоме порушення державного кордону України. Учасник спроб легалізації анексії Криму", - йдеться в обвинуваченні.

Пельш став ведучим нового проекту Першого каналу РФ про Крим. У програмі ведучий проводить екскурсії по окупованому півострові.



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