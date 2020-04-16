Телеведущий Валдис Пельш оценил взаимоотношение между Украиной и Россией

"Та ситуация с отношениями между нашими странами, которая существует сейчас, для России гораздо более выгодна. Надеюсь, что она более выгодна и для Украины. Значит, то, что сейчас происходит на Украине, мне нравится больше, хотя бы в силу того, что за прошедший год мы разучились шутить на тему газа, который вы... тут я не знаю... тырите или якобы тырите. Эта тема ушла. А она раздражала и украинцев, и россиян. Мы говорили вам, что вы у нас воруете, а вам было неприятно слышать от нас это про себя. И это уже позитив", - считает телеведущий.

По его словам, пропаганда на телевидении существует как и в Украине, так и в России.

"Но, опять же, мы все — жертвы телевизионной пропаганды. И освещение темы событий на Украине, особенно федеральными каналами, оно, естественно, является в первую очередь освещением официальной позиции России. Наверное, у вас происходило то же самое", - заявил он.

Отметим, что советский и российский музыкант и певец, шоумен, продюсер Валдис Пельш, известный всем как ведущий телепередач "Угадай мелодию" и "Розыгрыш", пополнил базу преступников "Миротворца" в 2017 году.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участник попыток легализации аннексии Крыма", - говорится в обвинении.

Пельш стал ведущим нового проекта Первого канала РФ о Крыме. В программе ведущий проводит экскурсии по оккупированном полуострове.



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