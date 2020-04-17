У Словаччині зіграли весілля діти двох найбагатших родин циганів. За розмахом весілля могло б зрівнятися з королівським торжеством

Кадри зі свята потрапили в мережу, довівши, що цигани вміють гуляти весілля з розмахом. Як стало відомо, весілля Евка і Лукас гуляли в одному з кращих ресторанів країни. На торжество прибули численні родичі та друзі сім'ї.

Судячи з фото, столи ломилися від кількості страв і закусок на будь-який смак. Наречена була в королівському платті із золотою вишивкою. Відзначається, що сукня коштувала близько 175 тисяч євро. На голові у неї красувався корона. На весіллі грала жива музика. Відзначається, що під час першого танцю гості обсипали наречену грошима. Люди рухалися навколо Евки, рвали купюри в 500 євро і обсипали клаптиками молоду дружину.

На другий день свята гості провели старий циганський ритуал, коли наречену обвішують купюрами, а вона танцює в своєму «коштовному» платті перед гостями. Після танцю молодята відправляються рахувати, скільки грошей зібрала наречена на своїй сукні.

Цікаво, що на циганських весіллях смітять грошима направо і наліво. Гості і батьки дають щедрі чайові офіціантам, музикантам і тамаді. Сукня з грошей, торти до стелі - такого на королівському весіллі точно не було.

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