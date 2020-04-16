Скандальний український телеведучий, який був "голосом антимайдана", Юрій Кот озвучив чергову страшилку про Україну, похваливши Російську Федерацію

Так, скандальний телеведучий виступив на КремльТВ з яскравою промовою про велич Росії і про нібито зростання антисемітських настроїв в Україні за русофобії.

Все почалося з того, що в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ, він влаштував суперечку з українським журналістом В'ячеславом Ковтуном.

Зокрема Кот заявив нібито в Україні процвітає антисемітизм, нацизм і фашизм через русофобські настрої суспільства. Потім він почав закидати Ковтуна звинуваченнями у брехні через те, що український експерт заявив, що в Україні немає нетерпимості до євреїв. На цьому тлі Кот образив журналіста, заявивши, що у нього погана історична освіта.

У відповідь на образи Кота Ковтун зазначив, що той зовсім за освітою є вчителем української мови, проте виступає як пропагандист імперський, підтримує "велику Росію", а також звинуватив Україну в породженні ненависті до Росії.

"Так, я виступаю за велику Росію! Бо так і є. Росія — велика країна. Запам'ятай це! І коли поверне собі свою велич — і в Україні буде все добре. Просто, на жаль, так вийшло, що був період, коли Росія була слабка. Справа в тому, що, дійсно, ви, відмовившись від своєї історії, исковеркавши її та використовуючи в людиноненависницьких цілях, реально породили всю цю гидоту, яка сьогодні знищує нашу країну", — вигукував телеведучий, який втік у Росію.