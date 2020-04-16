Українські громадяни забудуть про те, що РФ анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі



Таку думку в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 1» озвучив російський режисер Тигран Кеосаян.



За його словами, українці знову будуть ставитися до Російської Федерації як до дружнього державі.

Під час пропагандистської передачі, російський політичний діяч Микита Ісаєв висловив думку, що Росія втратила Україну з-за власних помилок, але режисер з цим не погодився

«Ви про що взагалі говорите? Всього три роки потрібно для того, щоб українські телеканали розповідали, які ми брати, - і кожен з тих, хто зараз нас називає ворогами, стануть нашими друзями. Про що ви говорите?», - заявив він.

Крім того, режисер впевнений, що це неминуче.

"Росія і Україна на Марс не полетять. Україна постійно буде перебувати під впливом Росії", - заявив він.

Раніше, скандальний режисер назвав Україну частиною російської держави.

«Ми держава! Звичайно, і Україна — це частина великої російської держави. Ми, російські люди, а я російська людина! не можемо жити без великих звершень. Це найвеличніша споруда, яким колись і ви зможете їздити. Ви можете їздити, тому що це одна країна. Ми — одна країна», - заявив він.



Раніше він допустив, що РФ може "завдати нищівного удару" по Україні.

За його словами, це станеться, якщо від України буде виходити хоч найменша загроза.

"Ми повинні бути жорсткіше з хамами. Будь-яка мінімальна загроза безпеці Російської Федерації повинна спричинити неминучий точковий нищівний удар з використанням всього арсеналу озброєнь, які ми маємо", - говорив він.

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