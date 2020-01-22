Соцсети облетела информация о том, что главреда международного пропагандистского канала RT Маргариту Симоньян госпитализировали

Причиной госпитализации якобы стал сердечный приступ, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Ее увезли в институт имени Н. В. Склифосовского из-за проблем сердцем. Журналистку забрали прямо из Кремля — она почувствовала себя плохо во время совещания. Однако сама 39-летняя пропагандистка уже отписалась по этому поводу в Twitter.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца».

Как стало известно, у Симоньян диагностировали спонтанный пневмоторакс. Когда вокруг резко легких скапливается воздух, больной испытывает острую боль в груди, который легко спутать с болезнями сердца.

Как бы там ни было, но сообщение пропагандистки вызвало шквал комментариев, большинство из которых говорили о настоящем отношении людей к ней и работе, которой она занимается.

«ни инфаркта ни инсульта. Ишь, как устроилась!», «...а также совести, чести и мозгов», «У тебя вместо него второй желудок», «Выздоравливай, Марго. Ты самый тупой и смешной тролль среди путиноидов. Если сдохнешь, то останется поливать го**ом только Эрнеста Макаренко», «Марго правильно!!! Вместо сердце у тебя как обслуги воровского олигархического режима остался только рот, желудок и ж*па», «Говорят у гитлера, гиммлера и геббельса была такая же х**ня!», «Маргарита, все российские и армянские бобры радостно желают вам печального исхода!», «хоть раз правду про себя сказала! просто замороженная курица без потрохов!», – пишут пользователи.

Напомним, Скабеева позвонила Зеленскому и дико опозорилась.

Как сообщала Politeka, муж топ-пропагандистки Симоньян "присоединил" Украину к России.

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.